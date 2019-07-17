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Три инновационных трамвая запустят в Нижнем Тагиле в 2020 году

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В Нижнем Тагиле в 2020 году появятся три инновационных низкопольных трамвая. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута с гендиректором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Как уточнил мэр Нижнего Тагила, чьи слова приводит ТагилСити.Ру, область в рамках расходных полномочий выделит городу средства на покупку новых трамваев.

Трамваи разработало предприятие «Уралтрансмаш», который входит в состав «Уралвагонзавода». В салонах есть беспроводной интернет и порты для зарядки гаджетов. В основе трамвая — инновационная тележка. Максимально вагон может вместить 190 пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле зафиксировали повышенный уровень загрязнения атмосферы. Это отмечалось в период с 30 апреля по 18 июня.

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