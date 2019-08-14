Прямой эфир

Факультативы по киберспорту предложили создать в российских школах

0
Фото: Global Look Press/Madeleine Lenz
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В российском Институте развития интернета предложили создавать в школах факультативные занятия по киберспорту. Об этом в среду, 14 августа, сообщает телеканал RT со ссылкой на письмо министру просвещения России Ольге Васильевой.

Авторы предлагают провести эксперимент с организацией подобных уроков для подростковой и юношеской возрастных групп в ряде школ в каждом регионе страны. По их задумке, такой эксперимент может быть включен в федеральные проекты «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа».

Как отмечается в тексте обращения, методические основы факультатива необходимо согласовать со школами, родителями, органами образования, а также с Федерацией киберспорта РФ. Выбор игр должен осуществляться совместно с педагогами и психологами. Турниры по киберспорту при этом предлагается проводить на школьном, региональном, а также федеральном уровне.

В апреле сообщалось, что в Москве в 2019/2020 учебном году появятся классы по киберспорту для учащихся 10–11-х классов. Они рассчитаны на 120 человек. Отбор будет проводиться на основе аттестатов за девятый класс, участники киберспортивных турниров будут иметь приоритет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Федерации киберспорта РФ оценили заявление Трампа о видеоиграх
Речь Трампа обвалила стоимость акций выпускающих видеоигры компаний

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017