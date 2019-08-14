Факультативы по киберспорту предложили создать в российских школах

В российском Институте развития интернета предложили создавать в школах факультативные занятия по киберспорту. Об этом в среду, 14 августа, сообщает телеканал RT со ссылкой на письмо министру просвещения России Ольге Васильевой.

Авторы предлагают провести эксперимент с организацией подобных уроков для подростковой и юношеской возрастных групп в ряде школ в каждом регионе страны. По их задумке, такой эксперимент может быть включен в федеральные проекты «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа».

Как отмечается в тексте обращения, методические основы факультатива необходимо согласовать со школами, родителями, органами образования, а также с Федерацией киберспорта РФ. Выбор игр должен осуществляться совместно с педагогами и психологами. Турниры по киберспорту при этом предлагается проводить на школьном, региональном, а также федеральном уровне.

В апреле сообщалось, что в Москве в 2019/2020 учебном году появятся классы по киберспорту для учащихся 10–11-х классов. Они рассчитаны на 120 человек. Отбор будет проводиться на основе аттестатов за девятый класс, участники киберспортивных турниров будут иметь приоритет.