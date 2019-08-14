С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ЦБ.

Таким образом, средняя сумма операции — 9,1 тыс. рублей. В июле данный показатель составлял 1,05 млн операций на сумму 9,5 млрд рублей. За полтора месяца общая сумма операций увеличилась примерно на 65%.

Из названной регулятором суммы переводов почти половина (8 млрд) приходится на Альфа-банк, треть (5 млрд) — на ВТБ, 6,5% (1 млрд) — на Росбанк, 200 млн — на Ак Барс Банк, 85 млн — на СКБ-банк, рассказали «Известиям» в этих кредитных организациях.

Там добавили, что объем операций каждый месяц растет на 10–30%, а для дальнейшего расширения нужно активнее подключать партнеров, оказывать информационную поддержку и вводить новые сервисы, такие как оплата по QR-коду.

Пока переводы через СБП составляют меньше процента от всех перечислений с карты на карту, но темпы их роста впечатляют, а за ближайший год они могут увеличиться до 40–50 млрд рублей, прогнозируют эксперты.

Подробнее — в материале «Известий»:

Потоковое создание: переводы через СБП выросли до 15 млрд рублей