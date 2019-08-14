Путин встретился с артистами балета «Спартак»

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 13 августа, встретился с актерами, участвовавшими в постановке балета «Спартак» на открытии III Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе в Крыму.

Как сообщает «РИА Новости», глава государства посмотрел сюиту по балету «Спартак», в которой принимают участие такие мировые звезды, как Сергей Полунин и Осиэль Гунео. Позже президент поблагодарил артистов за выступление.

«Очень красиво. Спасибо большое», — сказал Путин.

Спектакль прошел под открытым небом на сцене археологического заповедника «Херсонес Таврический». На мероприятии, как отмечается, собралось порядка 800 зрителей.

Ранее 13 августа стало известно, что Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя. Встреча прошла в Херсонесе во время антракта открытия III Международного фестиваля оперы и балета.