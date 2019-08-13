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Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также пообщался с ее ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.

Встреча прошла в Херсонесе во время антракта открытия III Международного фестиваля оперы и балета. Глава государства пообщался с 20 детьми в возрасте 6-7 лет, а также сфотографировался с ними.

Юные ученики Академии долго не отпускали Путина, просили автографы и провожали до самой двери. На прощание президент пожал руку одному из маленьких танцоров, а также поцеловал руку одной маленькой балерине, опустившись на одно колено, пишет ТАСС.

Затем российский лидер пообщался с руководителями учебного заведения, которые рассказали, что с участием ребят уже в конце года пройдет итоговый спектакль. Также Путин поинтересовался у Полунина, сможет ли он найти время для юных танцоров, так как он очень модный и занятой артист. Ректор в свою очередь отметил, что дети очень талантливые и являются самым большим счастьем.

Ранее 13 августа стало известно, что Владимир Путин наградил главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив» Юрия Семина орденом Александра Невского, дирижер Владимира Спивакова — орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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