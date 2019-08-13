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Эксперт дал прогноз по курсу валют на осень

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заметного ослабления российской валюты в ближайшие месяцы не ожидается, рассказал в беседе с «Известиями» эксперт «БКС Брокер» Иван Копейкин.

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«В целом в ближайшие месяцы, на мой взгляд, наиболее вероятна некоторая консолидация рубля в диапазоне 64–67 в паре с долларом и 71,5–75 в паре с евро», — считает аналитик.

При этом текущую ситуацию на финансовых рынках он охарактеризовал как период «высокой неопределенности, где буквально любой твит может спровоцировать сильные движения по тому или иному активу».

«В такие периоды желательно снижать риски вложения путем распределения денежных средств по различным активам. В контексте валют это может быть простое распределение в равных пропорциях между долларом, евро и рублем», — посоветовал эксперт.

По словам Копейкина, для увеличения доходности можно также вложить распределенные в разных валютах средства в облигации.

Аналитик добавил, что определенный оптимизм относительно курса рубля вселяет тот факт, что Саудовская Аравия «снова серьезно настроилась на поддержку нефтяных котировок». При этом он отметил, что договоренности ОПЕК+ исправно выполняются пять месяцев подряд, и июль в этом плане не стал исключением.

Говоря о ключевых рисках, эксперт не исключил возможности эскалации торговых войн и усиление замедления мировой экономики. Также наиболее опасным фактором он назвал дальнейшее ослабление китайской валюты.

Ранее 13 августа курс американской валюты опустился ниже 65 рублей за доллар. Такое снижение произошло впервые с 5 августа.

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