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Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро. Так, согласно расчетам на «завтра», доллар увеличился на 14 копеек, составив 65,41 рубля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

При этом курс евро вырос до 72,7 рубля, поднявшись на 22 копейки. Как отмечает «Газета.ру», фьючерс на нефть марки Brent на октябрь упал на 1,52% до $60,95 за баррель.

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3 августа аналитик Росбанка Евгений Кошелев заявил, что рубль может потерять еще 1–1,5% к доллару США на фоне нового пакета американских санкций.

1 августа американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В соответствии с документом госсекретарь и глава минфина США должны предпринять ряд действий при необходимости введения санкций, описанных в законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

Речь идет, в частности, о препятствовании предоставлению займов, технической или финансовой помощи указанной стране международными финансовыми организациями. Также подразумевается запрет американским банкам предоставлять какие-либо кредиты или займы правительству этого государства, за исключением займов или кредитов для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров.

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