Двух пропавших в лесу пенсионерок ищут в Югре

В Югре спасатели и сотрудники полиции ведут поиск двух пенсионерок, которые пропали без вести в лесах в Советском и Нижневартовском районах. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО.

В Советском районе пропала женщина 1954 года рождения. Вместе с сестрой она отправилась в лес за грибами из поселка Пионерский, однако к месту встречи так и не вышла. Спасатели и полиция ведут ее поиск с 11 августа.

Вторая женщина 1943 года рождения пропала в селе Варьеган Нижневартовского района. 7 августа ее пришла навестить дочь, однако не обнаружила той дома. С тех пор ведутся поиски.

В пресс-службе МЧС агентству подчеркнули, что спасательные операции продолжаются.

8 августа стало известно о том, что поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» приступил к тестированию технологии для поиска пропавших людей по аэрофотоснимкам на основе нейросети.