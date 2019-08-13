Бывшие журналисты «Говорит Москва» продолжат вести каналы Доренко в Telegram

Бывшие журналисты, ведущие и редакторы радиостанции «Говорит Москва» продолжат вести Telegram-каналы ее главы Сергея Доренко, скончавшегося в мае от разрыва аорты. Об этом во вторник, 13 августа, сообщила ТАСС вдова журналиста Юлия Доренко.

«Нас семь человек, это люди, которые работали на «Говорит Москва», ведущие и редакторы. Сделано это прежде всего для того, чтобы продлить память о Сергее», — сказала она, отметив, что каналы «Подъем» и «Расстрига» уже начали обновляться.

Отмечается, что «Подъем» — это бывший Telegram-канал радиостанции, но больше к ней отношения не имеет. Туда продолжат загружать оперативные новости, эксклюзивы, репортажи, фото- и видеоматериалы. В канале «Расстрига», который вел лично Доренко, теперь станут публиковать тексты политологов и журналистов, интервью, лонгриды, цитаты и видео самого журналиста.

Руководство радиостанции «Говорит Москва» подтвердило смену собственника Telegram-канала, а также сообщило об уходе пяти журналистов с радиостанции.

Сергей Доренко скончался 9 мая в центре Москвы в возрасте 59 лет из-за аневризмы аорты. 24 июня тележурналист Роман Бабаян стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва».