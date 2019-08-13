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В России разработают боевой снегоболотоход

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Фото: old-economy.cap.ru
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Специалисты входящего в «Ростех» «Курганмашзавода» создают специальную модификацию гражданского снегоболотохода ТМ-140. Модернизированная техника предназначается для силовых структур, сообщил во вторник индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов.

По его словам, универсальная грузовая платформа ТМ-140 разработки позволяет размещать на машину различные модули и технологическое оборудование. «Сегодня прорабатывается вопрос по установке боевого телеуправляемого модуля с пулеметной установкой с целью продвигать такую машину в силовые структуры», — цитирует его «РИА Новости».

На форуме «Армия-2019» представили плавающий бронетранспортер БТ-3Ф разработки и производства АО «Курганмашзавод», оснащенный двухплоскостной стабилизированной платформой с пулеметом «Корд» калибра 12,7 мм. Бронированный транспортер БТ-3Ф создан на базе БМП-3Ф.

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