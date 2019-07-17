В России будут производить надувные здания

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») выводит на рынок новые пневмокаркасные конструкции на основе заполненных воздухом баллонов. Такие здания предназначены для оперативного возведения временных помещений, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

По данным специалистов, монтаж таких конструкций занимает один-два часа, а стоимость одного такого здания составит от 1,5 млн рублей.

«Сооружения на основе пневмоконструкций благодаря своим характеристикам могут использоваться при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, быстрого создания временного жилья, освоения Арктики и во многих других сферах», — цитирует «РИА Новости» слова исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко.

Он отметил, что созданием таких конструкций занимается Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики.

В феврале 2017 года в России впервые возвели дом с помощью 3D-печати.