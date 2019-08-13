Южная Корея снова потребует у Токио раскрыть планы о сбросе воды с АЭС

Южная Корея намерена потребовать от Японии раскрытия планов по сливу очищенной воды с атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом 13 августа сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя МИД Республики Корея Ким Ин Чхоля.

Ким Ин Чхоль подчеркнул, что безопасность и здоровье граждан для правительства являются главным приоритетом, в связи с чем Сеул намерен запросить у Токио раскрытие планов по утилизации отходов.

По словам представителя МИДа, это требование южнокорейские власти адресуют Японии с августа 2018 года, но до сих пор представители Токио ответили лишь тем, что «план по сбросу воды находится на рассмотрении, о дате его начала сообщат международному сообществу по мере готовности».

«Сеул готов вынести вопрос о сливе воды с АЭС на обсуждение стран региона, которые потенциально может затронуть эта проблема», — сказал Ким Ин Чхоль.

В данный момент объем очищенной воды на «Фукусиме-1» постоянно возрастает, и японские власти изучают варианты исправления ситуации, рассматривая вариант с частичным сбросом воды в океан после тщательной проверки на безопасность.

Авария на АЭС произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению районов, прилегающих к станции.