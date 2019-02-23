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В Фукусиме сообщили о нехватке волонтеров на Олимпиаде-2020

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Фото: Global Look Press/Kenjiro Matsuo
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Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Японии, столкнулись с нехваткой волонтеров для проведения некоторых мероприятий игр в префектуре Фукусима, где в 2011 году произошла авария на АЭС «Фукусима-1». Об этом в субботу, 23 февраля, сообщает агентство Kyodo.

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Отмечается, что в настоящий момент в этом регионе зарегистрировано всего 503 волонтера, при этом общее число подготовленных организаторами позиций — 1500. Среди записавшихся 70% являются лицами старше 40 лет, пишет «РИА Новости».

Власти Японии приняли решение провести некоторые мероприятия Олимпиады в Фукусиме, чтобы продемонстрировать миру успехи в восстановлении жизни после трагедии, которая унесла жизни 22 тыс. человек. Так, в регионе 22 июля 2020 года пройдут первые шесть матчей по софтболу, а также 29 июля состоится один бейсбольный матч .

15 февраля сообщалось, что министр спорта РФ Павел Колобков в беседе с «Известиями» высказался о возможности отстранения России от участия в Олимпийских играх 2020 года, основная часть которых пройдет в Токио. Ранее о существовании подобной угрозы заявлял глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

ХХХII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов.

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