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Женский ответ: как побеждает мотогонщица из Ирана

Баран понадобилось несколько лет, чтобы добиться разрешения тренироваться в спорткомплексе Тегерана
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Женщина-байкер из Ирана
Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
Баран Хадизаде — одна из первых мотогонщиц в Иране. Последние несколько лет она посвящает постоянным тренировкам и отстаиванию своих прав в MAFIRI — иранской Федерации мотоциклистов и автомобилистов. Ей не выдают права, так как женщинам ездить на мотоцикле по улицам запрещено, поэтому она тренируется на бездорожье, куда привозит свой мотоцикл на прицепе
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Женщина-байкер из Ирана
Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
Впервые мотогонки она увидела по телевизору 7 лет назад, а затем в течение полутора лет не пропускала ни одних соревнований по мотокроссу среди мужчин
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Женщина-байкер из Ирана
Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
Сейчас Баран тренируется на закрытой трассе в крупнейшем спорткомплексе «Азади» в Тегеране
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Женщина-байкер из Ирана
Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
Ей потребовалось несколько лет на то, чтобы добиться от местных властей разрешения для женщин использовать эту трассу и оборудование
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Женщина-байкер из Ирана
Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
Хадизаде участвовала в нескольких национальных гонках, ее главная цель — принять участие в международных соревнованиях
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Женщина-байкер из Ирана
Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
Мотогонщица четыре раза в неделю ходит в тренажерный зал и соблюдает строгую диету
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Женщина-байкер из Ирана
Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
Обслуживать свой мотоцикл она может самостоятельно — для нее не проблема поменять или смазать маслом цепь
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Женщина-байкер из Ирана
Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
В дальнейшем она хочет стать тренером для иранских женщин, которые мечтают связать свою жизнь с мотокроссом
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Женщина-байкер из Ирана
Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
Женщина неоднократно получала травмы и переломы, но никогда не жалела о том, что села на мотоцикл
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Женщина-байкер из Ирана
Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
Она с детства занималась разными видами спорта — плаванием, альпинизмом, карате, волейболом, но ни один из них не захватывал ее так, как мотогонки. «Когда я сажусь на мотоцикл, я забываю обо всех проблемах», — говорит она
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Женщина-байкер из Ирана
Фото: REUTERS/WANA/Nazanin Tabatabaee
Ее мечта — объездить весь мир на мотоцикле
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