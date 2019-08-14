Женский ответ: как побеждает мотогонщица из Ирана

Баран Хадизаде — одна из первых мотогонщиц в Иране. Последние несколько лет она посвящает постоянным тренировкам и отстаиванию своих прав в MAFIRI — иранской Федерации мотоциклистов и автомобилистов. Ей не выдают права, так как женщинам ездить на мотоцикле по улицам запрещено, поэтому она тренируется на бездорожье, куда привозит свой мотоцикл на прицепе