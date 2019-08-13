Видеопроекции о войне будут показывать в комплексе «Победа» на Сахалине

На Сахалине для музейно-мемориального комплекса «Победа» приобретут комплекс аудиовизуального оборудования за 28,2 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Благодаря новому оборудованию посетители музея смогут увидеть фрагменты истории нашей страны в реконструированных событиях времен Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, Русско-японской войны и локальных конфликтов XX–XXI веков. В подкупольном пространстве атриума здания планируют установить систему, которая будет проецировать изображения на внутренней плоскости купола, сообщает ИА SakhalinMedia.

Ранее Сахалин стал координационным центром по подготовке волонтеров для мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Дальневосточном федеральном округе. Всего в России будет создано восемь таких учреждений. В частности, центр станет площадкой для проведения акций в сфере военно-патриотического воспитания молодежи Дальнего Востока РФ.