Новый мемориальный комплекс построят в Тамбовской области

В Тамбовской области приступили к строительству нового мемориального комплекса. Он необходим в связи с дополнением списка погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Комплекс расположится в поселке Первомайский вблизи с уже существующим мемориалом и дополнит его. На момент возведения первого комплекса списки погибших и пропавших без вести участников ВОВ не были до конца уточнены. В ходе проверки архивных материалов оказалось, что по району не увековечены имена 1189 местных жителей, которые не вернулись с войны. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Рабочие выполнили разметку для строительства фундамента. Основные работы по возведению мемориала пройдут в 2019 году. Отделка мемориала и установка плит с именами погибших и пропавших без вести будут проведены в 2020 году. Мемориал планируют открыть к 75-летию Победы.