Прямой эфир

Новый мемориальный комплекс построят в Тамбовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбовской области приступили к строительству нового мемориального комплекса. Он необходим в связи с дополнением списка погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Комплекс расположится в поселке Первомайский вблизи с уже существующим мемориалом и дополнит его. На момент возведения первого комплекса списки погибших и пропавших без вести участников ВОВ не были до конца уточнены. В ходе проверки архивных материалов оказалось, что по району не увековечены имена 1189 местных жителей, которые не вернулись с войны. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Рабочие выполнили разметку для строительства фундамента. Основные работы по возведению мемориала пройдут в 2019 году. Отделка мемориала и установка плит с именами погибших и пропавших без вести будут проведены в 2020 году. Мемориал планируют открыть к 75-летию Победы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Основание кургана для Ржевского мемориала готовят в Тверской области
Мемориальный комплекс открыли на Соборовском поле в Орловской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017