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Лето в Москву вернулось ненадолго

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Около 5–10 мм осадков может выпасть в Москве во вторник — это примерно 13% от нормы августа. При этом днем ожидается летняя комфортная погода, воздух прогреется до 25 градусов. А вот уже вечером пройдут ливневые дожди с грозами. 13 августа приблизится циклон с запада, начнется дождь, погода будет портиться, в вечерние часы не исключена гроза. Этот август стал одним из самых холодных за последние годы. Средняя температура почти на 4 градуса отстала от нормы, а за первую декаду выпало более половины месячной нормы осадков.

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