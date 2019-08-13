Лето в Москву вернулось ненадолго

Около 5–10 мм осадков может выпасть в Москве во вторник — это примерно 13% от нормы августа. При этом днем ожидается летняя комфортная погода, воздух прогреется до 25 градусов. А вот уже вечером пройдут ливневые дожди с грозами. 13 августа приблизится циклон с запада, начнется дождь, погода будет портиться, в вечерние часы не исключена гроза. Этот август стал одним из самых холодных за последние годы. Средняя температура почти на 4 градуса отстала от нормы, а за первую декаду выпало более половины месячной нормы осадков.