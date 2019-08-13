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Ученые обнаружили вызывающую рак наследственную мутацию гена

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ученые из американского Института исследования рака Даны-Фарбера обнаружили редкую наследственную мутацию гена, способную вызывать рак в любом возрасте, особенно поджелудочной железы. Об этом 12 августа написал Medicalxpress.

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«Мы знали о том, что унаследованная мутация в гене BRCA2 повышает риск развития рака поджелудочной железы (это также касается молочных желез и яичников). Недавно идентифицированная мутация в гене RABL3 аналогичным образом увеличивает вероятность появления онкологии в течение жизни», — говорится в исследовании.

Это связано с тем, что RABL3 ускоряет движение белка KRAS, что способствует росту онкоклеток. Мутация была обнаружена в результате наблюдений за семьей, у которой у пятерых родственников диагностировали онкологию.

Ученые надеются, что благодаря открытию, тестирование на такую генетическую мутацию будет проводиться у всех людей, в семьях которых кому-то был диагностирован рак.

12 августа специалисты из американского Университета Томаса Джефферсона установили основную причину появления и развития рака головы и шеи, являющегося шестым наиболее распространенным онкологическим заболеванием в мире. Чаще всего эта болезнь проявляется в виде плоскоклеточного рака головы и шеи, возникающего во внешнем слое кожи и слизистых рта, носа и горла, причиной которого становится курение сигарет.

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