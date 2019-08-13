В Гренландии найдена акула возрастом более 500 лет

Ученые обнаружили в Гренландии акулу, которой по их информации более 500 лет. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.

Профессор Ким Пребел заявил, что это самый старый из ныне живущих видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане.

Предположительно, акула родилась еще в 1505 году. Возраст удалось определить по размеру. Гренландская акула каждый год растет на 1 см, а длина обнаруженной особи 5,4 м.

Сейчас ученые занимаются изучением ДНК обнаруженной акулы-долгожительницы, чтобы определить гены, которые позволяют им так долго жить. Наименьшая продолжительность их жизни — 272 года.

19 июля команда биологов из Университета Флориды и Американского музея естественной истории в Нью-Йорке обнаружили в Мексиканском заливе крошечную акулу, помещающуюся в кармане и назвали обнаруженный вид американской карманной акулой — Mollisquama mississippiensis.