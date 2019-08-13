Москвичам посоветовали не кормить голубей из-за их численности

Москвичам посоветовали не подкармливать голубей, так как из-за этого они стали плодиться круглый год и всё больше загрязняют памятники и архитектурные строения. Об этом «РИА Новости» рассказал специалист «Мосприроды» Николай Кудрявцев.

По его словам, рост численности напрямую связан с постоянным питанием. Чтобы их численность стабилизировалась, не стоит кормить птиц ни летом, ни зимой.

Также Кудрявцев отметил, что голуби распространились вслед за цивилизацией из Ливии. Городские пространства, особенно кирпичные и железобетонные дома, так как они похожи на их родные скалы.

9 июля, мэрия Магадана запретила гражданам кормить птиц в общественных местах и ввела штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей. 10 июля магаданская прокуратура признала незаконным штраф за кормление голубей, введенный региональными властями.