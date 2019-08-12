Дополнительные парашюты потребуются для отработки миссии ExoMars-2020

Дополнительные парашюты потребуются для отработки посадочной системы российско-европейской миссии ExoMars-2020 еще до ее запуска. Об этом заявили в Европейском космическом агентстве (ESA) в понедельник, 12 августа.

Сейчас команды разработчиков изучают возможность их создания и проведения наземных имитирующих тестов с воспроизведением условий вытягивания парашюта. В агентстве отметили, что это позволит избежать непредвиденных ситуаций в будущем, так как для полноценных тестов со сбрасыванием с большой высоты «остается не так много возможностей», пишет «РИА Новости».

Парашютная система миссии ExoMars-2020 состоит из двух основных парашютов, у каждого из которых есть свой вытяжной. 5 августа во время испытания в куполе одного из основных парашютов появились разрывы. В результате ЧП макет российской посадочной платформы с европейским ровером спускался только на вытяжном парашюте и был потерян.

Европейское космическое агентство планирует до конца декабря провести тесты первого основного парашюта. На начала 2020 года запланированы испытания второго.