Училище олимпийского резерва в Карелии закупит автомобили

Училище олимпийского резерва в Карелии получит собственный автопарк. Автомобили планируется закупить за счет федерального бюджета.

Согласно условиям аукциона, училищу в Кондопоге необходимы автомобили Toyota Camry, Skoda Kodiaq, а также пассажирские автобусы и микроавтобус. Общая стоимость закупки составляет 28,5 млн рублей, пишет ИА ИА «Карелinform».

Федеральное училище олимпийского резерва откроется 1 сентября. Его возглавит бывший министр по делам молодежи и спорту Карелии Александр Воронов. Создание училища велось в рамках работы госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии.