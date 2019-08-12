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Училище олимпийского резерва в Карелии закупит автомобили

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Училище олимпийского резерва в Карелии получит собственный автопарк. Автомобили планируется закупить за счет федерального бюджета.

Согласно условиям аукциона, училищу в Кондопоге необходимы автомобили Toyota Camry, Skoda Kodiaq, а также пассажирские автобусы и микроавтобус. Общая стоимость закупки составляет 28,5 млн рублей, пишет ИА ИА «Карелinform».

Федеральное училище олимпийского резерва откроется 1 сентября. Его возглавит бывший министр по делам молодежи и спорту Карелии Александр Воронов. Создание училища велось в рамках работы госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии.

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