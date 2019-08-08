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Экологический проект запустили в социальных сетях в Карелии

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Проект «Чистые леса Карелии» запустили через социальные сети. Любой желающий может ликвидировать свалку в лесу и зафиксировать факт уборки.

Согласно данным минприроды, в Карелии за прошлый год обнаружили почти 500 свалок в лесу общей площадью 115 га. Ликвидировать удалось более 460 свалок. Теперь присоединиться к наведению порядка в лесах может любой желающий. Жителям Карелии, туристам или организованным коллективам предлагают размещать результаты работы в социальных сетях с хэштегом #ЧистыеЛесаКарелии. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Для участия необходимо сфотографировать мусор в лесу с пометкой «До», провести уборку и сделать фотографию «После». Ссылки на пост в социальных сетях с описанием результата работы и местонахождения свалки необходимо направить на электронную почту регионального минприроды. По итогам проекта будет проводиться народное голосование, победителей назовут в конце октября.

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