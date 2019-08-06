Восемь новых пассажирских автобусов закупят в Карелии

В Республике Карелия планируют закупить восемь новых пассажирских автобусов. На эти цели направят 30 млн рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

Аукцион объявило министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики. Каждый автобус должен быть рассчитан на 19 посадочных мест, гарантия при этом должна составить три года, пишет ИА «Карелinform».

Для дальнейшего обновления автопарка «Карелавтотранса» глава республики Артур Парфенчиков внес изменения в бюджет. Он планирует выделить еще около 100 млн рублей на закупку новой техники.

Ранее сообщалось о том, что в Петрозаводске отремонтируют три магистрали. Работы должны провести до 1 октября 2019 года.