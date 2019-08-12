Более 2 млн т зерна собрали в Тамбовской области

В Тамбовской области собрали порядка 64% урожая зерновых и зернобобовых культур. Валовый сбор превысил 2 млн т.

По данным администрации Тамбовской области, урожайность составила 29,7 центнера с одного гектара. На текущий момент собрано 87% озимой пшеницы, 96% урожая гороха, 67% ячменя. Также аграрии проводят уборку яровой пшеницы и овса. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Наибольшее количество зерновых культур собрано в Петровском районе. Также в лидерах Мордовский, Тамбовский и Сосновский районы.

В правительстве напомнили, что в 2018 году экспорт зерна вырос в 3,6 раза, продукции сельского хозяйства — в 1,8 раза.