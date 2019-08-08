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Тульская область увеличит урожайность зерна до 2 млн т

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Власти Тульской области намерены обеспечить стабильное производство зерна на уровне 2 млн т ежегодно. Перспективы сельского хозяйства обсудили на заседании правительства региона.

По данным министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева, в 2019 году была сформирована площадь посева сельскохозяйственных культур более 884 тыс. га. В планах до 2024 года значится обеспечение производства зерна в объеме не менее 2 млн т ежегодно. Кроме того, производство масличных культур планируется увеличить в 2,5 раза. Об этом сообщают «Тульские известия».

В регионе уже есть мощности для переработки рапса и подсолнечника. Также планируется строительство нового завода.

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