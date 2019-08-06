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Крымские аграрии собрали в два раза больше зерна в 2019 году

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На территории Республики Крым завершилась зерноуборочная кампания. Аграрии собрали 1,694 млн т урожая ранних зерновых и зернобобовых культур. Показатели превышают прошлогодние почти в два раза. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

По его словам, средняя урожайность в этом году составила 30 ц/га, в прошлом — 16 ц/га. Рюмшин поздравил аграриев с окончанием кампании и отметил, что жители республики теперь обеспечены хлебом, также идет активная подготовка к экспорту зерна, пишет ИА «Крыминформ».

Глава Минсельхоза отметил, что в 2019 году было собрано на 800 тыс. т зерна больше, чем в прошлом году.

В 2017 году на территории региона было собрано 1,73 млн т зерновых — рекордный показатель за восемь лет.

В июле сообщалось о том, что крымские аграрии намерены намолотить не менее 1,8 млн т зерна по итогам сезона 2019 года.

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