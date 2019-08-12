Крокодил Гена и Винни-Пух украсят общественный транспорт Москвы

Городской общественный транспорт Москвы украсят изображения культовых персонажей «Союзмультфильма». Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Совместный проект транспортного комплекса Москвы и студии «Союзмультфильм» приурочен к 50-летнему юбилею таких картин, как «Крокодил Гена», «Винни-Пух», «Ну, погоди!», «Умка» и «Бременские музыканты», пишет РИАМО.

Отмечается, что на линию выйдет автобус маршрута М9 с изображением персонажей киностудии. Он будет курсировать до ноября от станции метро «Владыкино» до Китай-города. Также изображения героев-юбиляров украсили 100 остановок городского транспорта.

Помимо этого, в сентябре в метро запустят поезд, оформленный кадрами из знаменитых мультфильмов. Ходить состав будет на Серпуховско-Тимирязевской линии. В честь юбилея в продаже также появятся 40 тыс. тематических карт «Тройка» с изображением Винни-Пуха, Чебурашки, волка и зайца из «Ну, погоди!» и других героев.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», также в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская» можно будет купить продукцию с дизайном студии. В ЦОДД пообещали запустить два «детских» паркона с героями мультфильмов и выпустить светоотражающие браслеты.

4 августа сообщалось, что автора Чебурашки в стиле «Игры престолов» позвали в «Союзмультфильм».