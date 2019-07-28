«Союзмультфильм» опроверг подготовку 3D-мультфильмов про Чебурашку

Киностудия «Союзмультфильм» пока не планирует выпускать версии классических мультфильмов про Чебурашку и попугая Кешу в формате 3D. Объемные изображения персонажей этих лент действительно созданы, но с маркетинговой целью, пояснила PR-директор студии Анна Усачева.

«Союзмультфильм» сейчас активно развивает производство мультфильмов в 3D. Объемные версии известных персонажей нужны для продвижения этого направления. Новых мультфильмов с их участием не планируется, заявила она «РИА Новости».

27 июля художник-постановщик студии Юрий Пронин на форуме молодых деятелей культуры «Таврида 5.0» заявил, что самые известные мультипликационные персонажи уже существуют в 3D «про запас».

«И наши продюсеры уже ищут варианты реализации», — цитирует его ТАСС.

Ранее на этой неделе стало известно, что Министерство культуры в 2019 году выделит средства на создание новых выпусков мультфильмов «Умка», «Веселая карусель», «Приключения Пети и волка» и еще 47 анимационных фильмов, в том числе 10 проектов «Союзмультфильма».