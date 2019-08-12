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Роберт Дауни - мл. стал любимым актером подростков по версии Teen Choice Awards

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Фото: Global Look Press/Lee Sang-Ho
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В Лос-Анджелесе объявили победителей премии Teen Choice Awards. Результаты опубликовали на портале Billboard.

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Церемония, учрежденная компанией Fox, прошла 11 августа. Лучшими фильмами стали Мстители: Финал» и «Аладдин». Отметили и актеров, сыгравших в них главные роли. Так, лучшим актером экшна по мнению американской молодежи стал исполнитель роли Тони Старка Роберт Дауни – младший, а в фантастическом жанре победил Уилл Смит, сыгравший Джинна. Награда за лучшего злодея досталась исполнителю роли Таноса Джошу Бролину. Лучшими актрисами назвали Скарлетт Йоханссон за роль Черной вдовы, а также Наоми Скотт, исполнившую роль принцессы Жасмин.

Среди сериалов фаворитами публики оказались подростковая драма «Ривердейл» и фэнтези «Сумеречные охотники», пишет REGNUM. Награду «Лучший драматический актер» унес Коул Спроус, воплотивший в «Ривердейле» образ Джагхеда Джонса, а Лили Рейнхарт удостоилась награды «Лучшая драматическая актриса». Лучшим комедийным сериалом стала «Теория большого взрыва».

«Лучшей драмой» назван фильм Дженни Гейдж «После», «Лучшей комедией» — картина «Безумно богатые азиаты», пишет «Газета.ру».

Победители премии определялись путем голосования в интернете. В 2018 году «Мстители» и «Ривердейл» также стали победителем ежегодной молодежной премии Teen Choice Awards.

В июне сообщалось, что «Игра престолов» и «Мстители» стали победителями премии MTV.

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