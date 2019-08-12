Онлайн-навигатор социальных учреждений появился в Москве

Навигатор социальных услуг для населения заработал на сайте департамента труда и социальной защиты Москвы. Новый сервис должен помочь столичным жителям найти ближайшую организацию, где могут оказать необходимую соцуслугу.

Все городские службы психологической и юридической помощи, доступной москвичам бесплатно, службы медиации (помощи в урегулировании семейных конфликтов) и комнаты прохлады представлены на сайте в пяти категориях. На интерактивной карте содержится более 350 адресов. С ее помощью также можно проложить маршрут, сообщает НСН. Перечень будет пополняться.

Карту соцуслуг в тестовом режиме посетили около трех тысяч пользователей. Чаще всего москвичи запрашивали услуги центров занятости (33%), психологическую помощь (30%), работу служб медиации (17%) и юридические консультации (15%).

В будущем сервис хотят дополнить блоком для пенсионеров и участников проекта «Московское долголетие». Программа, запущенная 1 марта 2018 года, призвана помочь людям старшего возраста поправить здоровье, получить новые знания и навыки, развиваться творчески. Для этого во всех районах столицы организованы различные секции, творческие лаборатории, языковые курсы.