Шойгу прибыл в войска ЦВО

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа (ЦВО). Об этом в понедельник, 12 августа, сообщила пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.

«В ходе рабочей поездки глава военного ведомства проверит ряд объектов Минобороны и ход выполнения гособоронзаказа на ряде предприятий ОПК Уральского региона», — цитирует представителя министра телеканал «Звезда».

4 августа Шойгу назвал причины, по которым стран НАТО нет среди участников Армейских международных игр – 2019 (АрМИ-19). Он отметил, что ситуация связана с политическими мотивами, а также с некоторыми рисками конкуренции на рынке военной техники.