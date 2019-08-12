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Шойгу прибыл в войска ЦВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа (ЦВО). Об этом в понедельник, 12 августа, сообщила пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.

«В ходе рабочей поездки глава военного ведомства проверит ряд объектов Минобороны и ход выполнения гособоронзаказа на ряде предприятий ОПК Уральского региона», — цитирует представителя министра телеканал «Звезда».

4 августа Шойгу назвал причины, по которым стран НАТО нет среди участников Армейских международных игр – 2019 (АрМИ-19). Он отметил, что ситуация связана с политическими мотивами, а также с некоторыми рисками конкуренции на рынке военной техники.

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