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В России стало меньше госкомпаний

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Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
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Право совета: Минфин будет согласовывать программы развития госкомпаний
Это означает, что ведомство сможет поставить крест на крупных проектах организаций

В России с 2016 года количество госкомпаний сократилось на 9%, следует из данных Росстата.

Число компаний с государственным участием сократилось на 30%.

«Общее количество хозяйствующих субъектов в госсобственности за четыре года сократилось на шесть тысяч, с 65,5 тыс. в 2016 году до 59,6 тыс. на 1 января 2019 года», — цитирует ведомство НСН.

Ранее 12 августа директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская сообщила «Известиям», что программы развития госкомпаний теперь будут утверждаться министерством с учетом рыночных оценок, а не только их собственных данных. Ведомство согласовало новую методику прогнозирования прибыли с Росимуществом.

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