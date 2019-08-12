В России стало меньше госкомпаний

В России с 2016 года количество госкомпаний сократилось на 9%, следует из данных Росстата.

Число компаний с государственным участием сократилось на 30%.

«Общее количество хозяйствующих субъектов в госсобственности за четыре года сократилось на шесть тысяч, с 65,5 тыс. в 2016 году до 59,6 тыс. на 1 января 2019 года», — цитирует ведомство НСН.

Ранее 12 августа директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская сообщила «Известиям», что программы развития госкомпаний теперь будут утверждаться министерством с учетом рыночных оценок, а не только их собственных данных. Ведомство согласовало новую методику прогнозирования прибыли с Росимуществом.