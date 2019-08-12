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Минфин будет утверждать программы развития госкомпаний

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Программы развития госкомпаний теперь будут утверждаться Минфином с учетом рыночных оценок, а не только их собственных данных. Об этом сообщила «Известиям» директор департамента доходов министерства Елена Лебединская.

Ведомство согласовало новую методику прогнозирования прибыли с Росимуществом, также оценивающим возможности компаний в получении дивидендов и их поступления в казну.

Ранее оценки обеих госструктур одних и тех же госкомпаний расходились в разы.

«Росимущество было обязано опираться на данные, полученные от самих компаний. Они могли устаревать к старту бюджетного процесса, не всегда учитывали конъюнктуру», — рассказала Лебединская.

Отмечается, что в результате бюджет недополучал существенные суммы.

Отныне в прогнозировании оба ведомства будут ориентироваться на рыночную оценку ожидаемых финансовых результатов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Право совета: Минфин будет утверждать программы развития госкомпаний

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