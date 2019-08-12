162 тыс. россиян легализовали свои доходы

Предприниматели, репетиторы, маркетологи и программисты выходят из тени. 162 тыс. самозанятых россиян легализовали свои доходы. Все зарегистрированные пользуются приложением «Мой налог», которое позволяет работать на льготном режиме. С начала 2019 года работающие на себя перечислили в госказну 350 млн рублей. По данным Федеральной налоговой службы, самый популярный род деятельности у самозанятых — перевозка пассажиров.