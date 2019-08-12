Кредит на себя

С 1 января этого года в России появился новый вид предпринимателей — самозанятые. Это граждане, которые работают сами на себя и не имеют наемных работников. Раньше они работали всерую и не платили налоги. Из-за этого они не могли воспользоваться всеми благами, которые были у официально трудящихся людей. Например, взять кредит. Однако с появлением нового налогового режима для самозанятых и возможностью работать официально банки также стали разрабатывать для них различные продукты. Им предлагают не только кредиты на выгодных условиях, но даже и страховые продукты. Эксперты уверены: предложения банков будут востребованы среди работающих на себя, и, в частности, благодаря продуктам финансовых организаций самозанятые будут легализовываться.

Борьба за клиентов

Количество официально зарегистрированных работающих на себя за первые полгода превысило 100 тыс. человек. Об этом ранее рассказывали «Известиям» в ФНС. Больше всего человек легализовались в Москве — 67 тыс. Следом идёт Московская область (25 тыс.), Рес­публика Татарстан (15 тыс.) и Калужская область (3 тыс.). Эксперимент действует только в этих четырех регионах.

В Минфине первые полгода работы нового режима в целом считают успешными. В пресс-службе ведомства отметили: условия работы максимально ориентированы на граждан, а также создают условия для легализации ими своей деятельности и доходов. Главные преимущества — максимально низкие ставки, простота и комфортность регистрации и уплаты налога.

После выхода из тени такие граждане теперь могут получать различные услуги в банках. В том числе и на развитие бизнеса.

Например, Тинькофф Банк внимательно изучил новый сегмент самозанятых и увидел, что вся текущая линейка продуктов для физических лиц, в том числе кредитных, полностью покрывает их потребности и востребована работающими на себя гражданами. При этом в банке продолжают внимательно следить за тем, как трансформируются потребности самозанятых по мере развития этого сегмента, и будут готовы предложить им продукты, которые помогут в развитии бизнеса.

На данный момент самозанятые могут воспользоваться кредитными картами, потребительскими займами и кредитами под залог недвижимости суммой до 15 млн рублей со ставкой от 9%, уточнили в Тинькофф Банке. Там добавили: количество самозанятых среди клиентов уверенно растет.

Стоит отметить, что ставка 9% действительно очень выгодна. Так, по данным Центробанка, средний процент по кредиту для физлиц на срок до года в апреле 2019-го составлял 15,06%. На срок более года — 13,37%.

Готовят линейку продуктов для работающих на себя и в Совкомбанке. Там «Известиям» сообщили, что разрабатывают предложения, которые помогут в регистрации клиента в качестве самозанятого через дистанционные сервисы банка. Также им будут доступны различные другие инструменты для ведения бизнеса.

В МКБ в ближайшее время также планируют реализовать ряд сервисов для самозанятых. В первую очередь это бесплатные карты из новой линейки «Москарта», которые закроют потребность в расчётном инструменте. Также в мобильном и интернет-банке для клиентов будет доступен сервис регистрации в ФНС, что облегчит процедуру подачи документов и упростит получение статуса самозанятого. Кроме этого в дистанционном банковском обслуживании будет реализован функционал по фискализации приходных операций, который облегчит ведение отчетности.

Готовит к запуску специальный продукт для самозанятых и ВТБ. В инструмент войдут полезные для запуска своего дела нефинансовые сервисы в мобильном приложении: регистрация самозанятого, планировщик заказов, выставление счетов, удобный приём оплаты за услуги, а также бухгалтерское и налоговое сопровождения при росте бизнеса и многое другое.

МТС-банк планирует предложить самозанятым открытие специального расчетного счёта с возможностью управления в мобильном приложении в круглосуточном режиме. Работающий на себя человек сможет легко зарегистрировать свой статус в Налоговой службе, вести учёт доходов и расходов, а также своевременно уплачивать налог, используя интуитивно понятный интерфейс мобильного сервиса банка. Дополнительно в рамках проекта банк предложит карту «МТС Деньги Weekend» со специальными выгодными условиями, уточнили в пресс-службе.

Сбербанк уже запустил функционал по регистрации граждан как плательщиков налога на профессиональный доход в своем мобильном приложении. Дополнительные документы и посещение офиса банка при этом не требуются. Решение позволяет не только зарегистрировать своё дело, но и осуществлять необходимые операции для его ведения.

Специальные кредитные программы для самозанятых разрабатывают и в Альфа-банке. Банк запустил полный функционал регистрации работающих на себя в мае, и на текущий момент уже зарегистрировались несколько тысяч клиентов, уточнили в банке.

В «Ак Барсе» подготовили специальный страховой продукт для самозанятых: при его приобретении клиент получает материальную поддержку в случае причинения вреда здоровью или имуществу, а также квалифицированную юридическую помощь.

Кредит выведет из тени

Безусловно, банкам стоит использовать новую категорию предпринимателей — самозанятых — для расширения спектра предлагаемых услуг, уверен заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Даже если работающие на себя будут частично скрывать свои доходы, чтобы платить меньше налогов, банкам все равно не составит труда составить правильный портрет потенциального заемщика.

— Сейчас в любой кредитной организации заявка от физлица оценивается с помощью алгоритмов машинного обучения. Анализируется, как человек ведет себя в социальных сетях. Также на каждого гражданина есть досье в бюро кредитных историй, — рассказал Денис Домащенко.

По его мнению, самозанятым больше всего будут нужны займы на расширение бизнеса, и именно эта продуктовая линейка будет самой востребованной. Эксперт добавил, что с 1 октября вступает в силу правило, по которому платежи по кредиту не должны будут превышать 50% дохода, поэтому самозанятых, желающих взять заём, это будет мотивировать не скрывать своего заработка.

Всего работающих на себя может быть 5–6 млн, озвучивал ранее «Известиям» оценку портфельный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По его словам, потенциальные доходы самозанятых достигают 1–1,5 трлн рублей ежегодно. А значит, речь идёт о сотнях миллиардов рублей дополнительных поступлений в бюджет в виде налогов. Самозанятые интересны банкам как новые клиенты, уверен он.

По мнению Тимура Нигматуллина, специальные услуги для этой категории предпринимателей помогут обелению рынка — если человек будет знать, что уплата налогов не станет для него дополнительной рутиной, то он, скорее всего, зарегистрируется официально. Таких предпринимателей достаточно, чтобы сформировать отдельный сегмент на рынке банковского обслуживания. Если для них появятся бесплатные переводы или пониженные ставки эквайринга, выход самозанятых из тени пойдет ещё быстрее, добавил эксперт.

Для любого предпринимателя главный банковский продукт — это кредит под нормальный процент, заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Если банки обеспечат самозанятым такое же кредитование, как и госпредприятиям или частному бизнесу, то для работающих на себя это станет настоящей помощью. При этом эксперт подчеркнул: важен ещё и предпринимательский климат в стране. Должно быть меньше административных барьеров.

Стоит отметить: преимущества работы в качестве самозанятого именно в этом и состоят. Такие граждане, в отличие от других предпринимателей, не должны заполнять налоговые декларации, ходить за чем-либо в ФНС, также они не подлежат проверкам со стороны контрольно-надзорных органов.