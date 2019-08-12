Флот США заменит сенсорное управление на кораблях на механическое

Военно-морской флот США сообщил о возврате механического управления на свои корабли, которое придет на замену сенсорного. Причиной этого стали трудности с обучением управлению новыми системами.

Как сообщает TechCrunch, Национальный совет транспортной безопасности США провел детальное расследование столкновения американского эсминца «Джон Маккейн» и нефтяного танкера в августе 2017 года. Ведомство установило, что инцидент произошел в результате отсутствия должного уровня подготовки по использованию системы управления IBNS.

Один из членов экипажа предполагал, что контролирует все двигатели эсминца, в то время как он управлял только одной стороной корабля. Он увеличил мощность своей половины, что привело к резкому повороту судна и столкновению с танкером.

Отмечается, что системы IBNS были установлены за год до происшествия, но при этом почти никто не знал детали их работы, что не позволило оперативно среагировать в кризисной ситуации.

В результате столкновения ракетного эсминца ВМС США «Джон Маккейн» с танкером из Либерии в районе Малаккского пролива погибли 10 человек и еще 58 получили ранения.