«Зенит» заинтересовался футболистом сборной Шотландии

Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересовался игроком шотландского «Селтика» Джеймсом Форрестом. Об этом пишет The Scottish Sun 12 августа.

По данным издания, российский клуб готов предложить за трансфер 28-летнего игрока £12 млн (950 млн рублей), а самому полузащитнику — зарплату £70 тыс. в неделю (5,5 млн рублей). Кроме того, отмечается, что сам Форрест не хотел бы покидать клуб, но возможное повышение зарплаты может изменить его решение. Также известно, что в Глазго не намерены расставаться с хавбеком. Контракт футболиста с «Селтиком» рассчитан до 2022 года, пишет «Спорт-Экспресс».

Джеймс Форрест — воспитанник «Селтика», за основной состав команды играет с 2009 года. В минувшем сезоне игрок провел 56 матчей, забив 18 мячей, и отдал 20 результативных передач, пишет RT. В активе Форреста 28 игр и пять голов за сборную Шотландии. Также Форреста назвали лучшим игроком чемпионата Шотландии по версии журналистов и футболистов.

9 августа сообщалось, что ФК «Динамо» объявил о переходе игрока дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа.