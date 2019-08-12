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Военные завершили ликвидацию последствий паводка в Тулуне

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Военные покидают Тулун Иркутской области после ликвидации последствий паводка. Марш на расстояние более 1 тыс. км совершают около 200 машин. Колонну сопровождают экипажи военной автоинспекции. Часть спецтехники будет перебазирована военно-транспортной авиацией. Всего за время работы в Тулуне группировка Минобороны очистила от завалов 100 га, разобрала более 70 разрушенных домов. Военные железнодорожники восстановили участки дамбы на реке Ия, увеличили ширину и высоту защитного вала. С начала июля в Тулунском районе проводили вакцинацию, доставляли гумпомощь. Около тысячи человек ликвидировали последствия паводка.

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