СМИ узнали о рассмотрении Турцией предложения России о поставке Су-35

Турецкая газета Yeni Safak сообщила, что Анкара решила рассмотреть предложение Москвы о покупке истребителей Су-35 вместо американских самолетов F-35. Такие меры связаны с выходом Турции из американской программы истребителей.

Еще 18 июля глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о готовности поставить истребители Су-35 Турции в случае соответствующего интереса со стороны Анкары.

Теперь, по данным издания, ответственные в Турции за закупку военной техники обратились к оборонному ведомству страны и предложили рассмотреть предложение России. Если военные одобрят идею закупки Су-35, то Анкара начнет официальные переговоры с «Рособоронэкспортом».

Су-35 — последний боевой самолет, построенные на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Его максимальная скорость составляет 2250 км/ч, а высота полета — 11 тыс. м.

16 июля президент США Дональд Трамп сообщил о выводе Анкары из программы по истребителям, а также отметил, что не продаст Турции F-35, поскольку страна согласилась на покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

4 июля сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок самолетов грабежом, поскольку Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд и четыре самолета уже поставлены.