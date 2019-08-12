Китайский автоконцерн отказался от производства автомобилей в России

Китайский автопроизводитель Changan свернул производство автомобилей в Липецкой области. Причиной может быть конфликт российских владельцев завода — семьи Резниковых — с другой китайской компанией, Great Wall. Об этом «Известиям» рассказали источники в отрасли.

Great Wall потерпела неудачу в российском суде с иском к обанкротившейся дистрибуторской компании, также принадлежавшей Резниковым, которая, по мнению китайцев, присвоила $50 млн за поставленную в 2014 году продукцию.

Эксперты считают, что Changan, которая на родине является третьим по величине автоконцерном, будет искать нового партнера на территории РФ, поскольку заинтересована в российском рынке.

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Китайская разборка: Changan отказался от производства автомобилей в РФ