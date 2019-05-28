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Автопроизводители пожаловались в ФСБ на работу судов Краснодара

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Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев
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Мировые автопроизводители, в числе которых Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, пожаловались в ФСБ, Совет по противодействию коррупции при президенте России, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей страны на мошеннические схемы с участием судов Краснодарского края. Обращение концернов есть в распоряжении «Известий».

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Автопроизводители заметили определенный алгоритм действий, которому следуют истцы, обращаясь в суд: в течение 15 дней после покупки машины они подают жалобу на ее дефекты. Их интересы в судах представляет организация «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края». При этом судебные экспертизы проводятся одними и теми же людьми.

В конечном итоге суды — а по словам авторов обращения большинство дел рассматриваются в одних и тех же судах (Прикубанском, Советском, Октябрьском, Ленинском) и одними и теми же судьями — удовлетворяют требования о возврате стоимости автомобиля на сумму, которая в несколько раз превышает стоимость новой машины.

Автоконцерны в своем обращении просят дать правовую оценку этим фактам и принять меры к пресечению противоправной, по их мнению, деятельности.

Ранее, в марте, стали известны самые продаваемые автомобили в городах-миллионниках. Так, в Краснодаре по числу продаж лидирует машина Lada Granta. По итогам первых двух месяцев 2019 года в городе реализовали около 183 автомобиля этой модели.

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