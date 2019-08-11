Сын Алена Делона рассказал о состоянии отца после инсульта

Знаменитый французский актер Ален Делон, перенесший инсульт, идет на поправку. Об этом сообщил его младший сын Ален-Фабьен Делон в Instagram.

При этом Делон-младший опубликовал фото отца из больничной палаты. Сильно похудевший 83-летний актер на снимке улыбается.

«Спасибо всем за все ваши послания поддержки, которые радуют сердце. Как видите, Ален Делон чувствует себя всё лучше и лучше. Он целует вас всех», — написал Ален-Фабьен.

Делон перенес инсульт несколько недель назад. По словам его дочери Анушки, при этом произошло сильное кровоизлияние между внутренней поверхностью черепа и мягкой оболочкой мозга. Сейчас артист проходит реабилитацию в одной из клиник Швейцарии.