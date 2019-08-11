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ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек. Все они стали пользователями приложения «Мой налог». Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС).

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Из них 96 тыс. человек ведут деятельность в Москве, 36 тыс. — в Московской области, 26 тыс. — в Татарстане и 4 тыс. — в Калужской области. Среди самозанятых, указавших род деятельности, лидируют занимающиеся перевозкой пассажиров. За ними идут предприниматели, репетиторы, программисты, консультанты, маркетологи, рекламщики и арендодатели.

С начала 2019 года самозанятые россияне заплатили налогов на сумму 350 млн рублей. Таким образом, на одного человека в среднем приходится 2200 рублей. При этом, согласно действующему законодательству, прибыль работающих на себя граждан не может превышать 2,4 млн рублей в год. В виде фискальных отчислений они платят 4% от дохода, полученного от физлиц, и 6% — от юрлиц.

Как заявили «Известиям» в Министерстве экономического развития, до конца текущего года планируется довести число зарегистрированных самозанятых до 200 тыс. В ведомстве отметили, что сейчас в стране разрабатываются меры финансовой, имущественной, информационной, консультационной и образовательной поддержки таких граждан.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» «Связанные одной тенью: 162 тыс. россиян легализовали свои доходы» от 12 августа.

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