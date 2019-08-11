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Мейвезер высмеял рэпера 50 Cent из-за рекордно низких продаж альбомов

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Фото: Global Look Press/Javier Rojas
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Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер решил подшутить над своим другом, известным рэпером 50 Cent. В своем Instagram спортсмен выложил график со статистикой продаж альбомов музыканта.

«От 15 млн проданных альбомов до 200 тыс.», — написал Мейвезер под графиком.

В ноябре 2018 года 50 Cent сам высмеивал Мейвезера за бой с японским кикбоксером Тенсином Нацукавой. Тогда рэпер пошутил, что боксеру-чемпиону лучше драться с таксистом Uber. «Чемпион превратился в циркача», — написал он.

В итоге бой состоялся 31 декабря того же года, Мейвезер выиграл у японского кикбоксера техническим нокаутом в первом раунде выставочного поединка в Японии.

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