Захарова покорила подписчиков подписью к фото в боксерских перчатках

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова вечером в пятницу, 9 августа, опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook фото в боксерских перчатках.

«Вы не стойте слишком близко: Я боксер, не только киска», — подписала она снимок.

Спустя час после публикации фото набрало более 2 тыс. лайков и множество комментариев.

«Мария Владимировна, вот интересно: кто еще на нашей прекрасной планете, очень похожей на рай, об этом еще не в курсе?! Вы — класс!!!» — написал пользователь Андрей Кузнецов.

«Нужен еще строгий классический спортивный костюм!))» — отметил Юрий Офф.

«А в наше время только так и надо. Так держать, Мария Владимировна!!!» — заявил Николай Буренков.

Ранее в июле Захарова выложила в интернет фотографию, на которой она обнимает человека в костюме медведя. Снимок набрал более 5 тыс. лайков и вызвал бурную реакцию подписчиков.

В конце июня официальный представитель МИД РФ с иронией высказалась относительно спора президента Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел страны Павлом Климкиным по вопросу ответа Киева на российскую ноту по задержанным в Керченском проливе украинским морякам. По мнению дипломата, прения политиков напоминают слова из песни «Роза чайная» звезды российской эстрады Филиппа Киркорова.

«Как в песне: «У-е, ты не слышишь меня, я не слышу тебя. Между нами беда, как холода», — сказала тогда она.