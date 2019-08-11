На Украине спрогнозировали десятилетний ремонт дорог

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян 10 августа в эфире «Радио НВ» рассказал, сколько лет на Украине будут ремонтировать дороги.

По его словам, на восстановление всего дорожного полотна может понадобится около десяти лет. Причем в это время, по его словам, можно уложиться, если ежегодно делать 10-15 тыс. километров дорожного покрытия.

Омелян отметил, на подобные работы понадобится 1 трлн гривен (2,6 трлн рублей или 39,8 млрд долларов).

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об улучшении качества автомобильных дорог. Однако Омеляну он не понравился.

Министр заявил, что сумма в 150 млрд гривен, которую президент считает необходимой для ремонта 24 тыс. км магистралей, занижена как минимум втрое.