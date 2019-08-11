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Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей. Задолженность пытаются взыскать судебные приставы, пишут «Воскресенские деловые вести».

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По данным издания, три года назад женщина пыталась устроиться в одну из московских фирм курьером. Однако вместо этого ее отвезли к нотариусу, где дали на подпись ряд документов. В итоге женщина стала директором фирмы и соучредителем одной из компаний, которая взяла в банке $32 млн. Поручителем при этом выступила новоиспеченная «директор».

Вскоре банк разорился, а право взыскания долгов было передано другой компании.

Судебный процесс проходил без участия женщины и завершился не в ее пользу. Теперь приставы пытаются взыскать с нее порядка 1,8 млрд рублей долга, а также исполнительный сбор в размере в 127,4 млн.

Зарплата дворника составляет 15 тыс. рублей. Как отмечает издание, женщине придется отдавать в счет долга 7,5 тыс. Таким образом погасить задолженность она сможет через 259,7 тыс. лет, пишет «РИА Новости».

В мае сообщалось, что в Мурманске теща погасила ипотеку зятя и спасла семью от разорения.

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