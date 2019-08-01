ФССП рассказала о миллионе новых невыездных должников

Число россиян, которым из-за долгов запрещен выезд за пределы России, с начала года выросло почти на 1 млн человек. Об этом свидетельствует статистика Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

На начало года невыездных должников было 2,6 млн, передает ТАСС. К 1 июля их стало 3,58 млн. Общая сумма задолженности на эту дату составила 1,47 трлн рублей.

В июле ФССП сообщала о 3,429 млн должников, которым запрещено выезжать из России. Уточнялось, что это 3% взрослого населения страны. Самыми злостными неплательщиками оказались должники банков (40% от всех невыездных должников), должники по алиментам (20%), а также те, кто не заплатил налоги или штрафы ГИБДД (10%).

Выезд за пределы России может быть ограничен для тех, чьи задолженности превышают 10 тыс. рублей или 30 тыс. рублей, в зависимости от характера долга. В октябре 2018 года группа депутатов Госдумы предложила удвоить пороговую сумму для некоторых случаев. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что инициативы не затрагивают сумму долга по алиментам, возмещению вреда здоровью, имущественного ущерба и морального вреда.