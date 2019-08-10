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Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой

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Фото: REUTERS/Open Arms
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Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами. Об этом 10 августа сообщило агентство Bloomberg.

Ранее, 9 августа, артист посетил дрейфующее у берегов Италии судно с мигрантами, призвал власти найти для этого корабля порт и пустить беженцев в страну.

В ответ на это заявление Сальвини предложил Гиру забрать этих 160 мигрантов с собой в Голливуд на частном самолете.

7 июля сообщалось, что судно с беженцами причалило в итальянском порту вопреки запрету властей.

В конце сентября прошлого года правительство Италии ужесточило миграционные правила. Принятый министрами документ изменил правила получения права на убежище по гуманитарным мотивам и ввел новые нормы получения гражданства. Кроме того, декрет предусматривает возможность лишения итальянского гражданства лиц, обвиняемых в терроризме.

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